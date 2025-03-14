आमिर खान को इन फिल्मों को ठुकराने का हमेशा रहेगा अफसोस!
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 14, 2025
फिल्म 'मोहब्ब्तें' शाहरुख खान से पहले आमिर खान को ऑफर की गई थी. लेकिन उन्होंने मना कर दिया था.
सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का ऑफर पहले आमिर खान को दिया गया था.
फिल्म 'डर' में शाहरुख खान वाला रोल पहले आमिर खान को ऑफर हुआ था. फिल्म में शाहरुख खान ने निगेटिव रोल किया था.
फिल्म 'हम आपके हैं कौन' का ऑफर आमिर खान ने रिजेक्ट कर दिया था. इसके बाद ये फिल्म सलमान खान को मिली थी.
आमिर खान ने फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के ऑफर को ठुकरा दिया था. इस फिल्म ने शाहरुख खान का करियर बना दिया.
शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेश' को लोगों ने पसंद किया था. इस फिल्म के लिए पहले आमिर खान को अप्रोच किया गया था.
फिल्म 'दिल तो पागल का है' ऑफर आमिर खान को दिया गया था. लेकिन उन्होंने दूसरी फिल्म के चलते इसका ऑफर ठुकरा दिया था.
