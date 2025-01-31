59 साल के Aamir Khan को दो तलाक के बाद फिर हुआ प्यार?

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. वह एक बार फिर अपनी लवलाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं.

आमिर खान को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि उन्हें 59 साल की उम्र में फिर से प्यार हो गया है.

'फिल्मफेयर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान इन दिनों बेंगलुरु की एक लड़की को डेट कर रहे हैं.

एक सोर्स ने बताया है, 'आमिर खान की जिंदगी में बेंगलुरु की लड़की आई, जिसे वो डेट कर रहे हैं. हम लोगों को उनकी प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए और उनकी निजी बातों को रिवील नहीं करना चाहिए.'

सोर्स ने आगे बताया, 'मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आमिर खान ने हाल ही में इस लड़की को अपनी फैमिली से मिलाया है और मुलाकात काफी अच्छी रही है. हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही लोगों से मिलवाएंगे.'

आमिर खान ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी. दोनों का साल 2022 में तलाक हो गया था. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है.

आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव से शादी की थी. दोनों का साल 2021 में तलाक हो गया था. दोनों के सरोगेसी से एक बेटा है.

आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में नजर आए थे. इसके बाद से फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

