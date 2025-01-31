59 साल के Aamir Khan को दो तलाक के बाद फिर हुआ प्यार?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 31, 2025
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. वह एक बार फिर अपनी लवलाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि उन्हें 59 साल की उम्र में फिर से प्यार हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'फिल्मफेयर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान इन दिनों बेंगलुरु की एक लड़की को डेट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक सोर्स ने बताया है, 'आमिर खान की जिंदगी में बेंगलुरु की लड़की आई, जिसे वो डेट कर रहे हैं. हम लोगों को उनकी प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए और उनकी निजी बातों को रिवील नहीं करना चाहिए.'
Source:
Bollywoodlife.com
सोर्स ने आगे बताया, 'मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आमिर खान ने हाल ही में इस लड़की को अपनी फैमिली से मिलाया है और मुलाकात काफी अच्छी रही है. हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही लोगों से मिलवाएंगे.'
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी. दोनों का साल 2022 में तलाक हो गया था. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव से शादी की थी. दोनों का साल 2021 में तलाक हो गया था. दोनों के सरोगेसी से एक बेटा है.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में नजर आए थे. इसके बाद से फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Celebrity MasterChef के कंटेस्टेंट्स का फराह खान संग धमाकेदार डांस, सभी ने...
अगली वेब स्टोरी देखें.