फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर Aamir Khan की बेटी ने पति पर लुटाया प्यार
Shashikant Mishra
| Jan 03, 2025
आमिर खान की बेटी आइरा खान ने नूपुर शिखरे संग साल 2024 की जनवरी में शादी की थी.
आइरा खान और नूपुर शिखरे की शादी को एक साल पूरो हो गया है.
आइरा खान ने फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं.
आइरा खान अपने पति नूपुर शिखरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आईं.
आइरा खान और नूपुर शिखरे की तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
आइरा खान और नूपुर शिखरे एक-दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे.
इस कपल ने पहले कोर्ट मैरिज की थी. इसमें फैमिली मेंबर्स और करीब लोग शामिल हुए थे.
आइरा खान और नूपुर शिखरे अक्सर रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं.
