गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट की सुरक्षा को लेकर टेंशन में हैं आमिर खान? हायर की...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 15, 2025

आमिर खान ने अपने 60वें बर्थडे के मौके पर अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को इंट्रोड्यूस कराया है.

आमिर के इस ऐलान के बाद सबकी निगाहें गौरी की तरफ हैं और अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर गैरी स्प्रैट कौन हैं?

अब एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने बताया कि उन्होंने पहले ही गौरी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया था.

आमिर ने कहा, 'मैंने पहले ही ऐसा कर लिया है. लेकिन ये सिर्फ मेरी अपनी शांति के लिए है.'

बता दें कि आमिर ने गौरी से मीडिया को मिलवाते हुए कहा था, 'मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जिसके साथ मैं शांत रह सकूं, जो मुझे शांति दे और वो ये हैं.'

आमिर ने बताया था कि गौरी और उनकी मुलाकात 25 साल पहले हुई थी लेकिन अब वह पार्टनर हैं.

आमिर ने यह भी कहा था कि वह इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और कमिटेड हैं.

आमिर ने यह कहते हुए हर किसी को चौंका दिया था कि वह और गौरी पिछले डेढ़ साल से डेट कर रहे हैं.

आमिर खान ने यह भी बताया था कि वह गौरी को शाहरुख खान और सलमान खान से पहले ही मिलवा चुके हैं.

