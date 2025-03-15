गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट की सुरक्षा को लेकर टेंशन में हैं आमिर खान? हायर की...
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 15, 2025
आमिर खान ने अपने 60वें बर्थडे के मौके पर अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को इंट्रोड्यूस कराया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर के इस ऐलान के बाद सबकी निगाहें गौरी की तरफ हैं और अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर गैरी स्प्रैट कौन हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
अब एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने बताया कि उन्होंने पहले ही गौरी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर ने कहा, 'मैंने पहले ही ऐसा कर लिया है. लेकिन ये सिर्फ मेरी अपनी शांति के लिए है.'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि आमिर ने गौरी से मीडिया को मिलवाते हुए कहा था, 'मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जिसके साथ मैं शांत रह सकूं, जो मुझे शांति दे और वो ये हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर ने बताया था कि गौरी और उनकी मुलाकात 25 साल पहले हुई थी लेकिन अब वह पार्टनर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर ने यह भी कहा था कि वह इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और कमिटेड हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर ने यह कहते हुए हर किसी को चौंका दिया था कि वह और गौरी पिछले डेढ़ साल से डेट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान ने यह भी बताया था कि वह गौरी को शाहरुख खान और सलमान खान से पहले ही मिलवा चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' की डेटिंग हिस्ट्री! जानिए किस-किस से जुड़ा नाम
अगली वेब स्टोरी देखें.