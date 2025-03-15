गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट की सुरक्षा को लेकर टेंशन में हैं आमिर खान? हायर की...

बता दें कि आमिर ने गौरी से मीडिया को मिलवाते हुए कहा था, 'मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जिसके साथ मैं शांत रह सकूं, जो मुझे शांति दे और वो ये हैं.' Source: Bollywoodlife.com