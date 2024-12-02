14 की उम्र में हुआ यौन शोषण, करना चाहती थी सुसाइड, बड़ी दर्दनाक है इस Star Kid की कहानी
बॉलीवुड में एक स्टारकिड ऐसी भी है जो कि बचपन में बहुत दर्द झेल चुकी है.
यहां हम बात कर रहे हैं आमिर खान की बेटी आइरा की जो कि बचपन में डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं.
आइरा खान ने पिंकविला से बात करते हुए बताया था कि वो 3 साल की उम्र में रात रातभर रोती रहती थीं.
आइरा खान का 14 साल की उम्र में यौन शोषण हुआ था.
बचपन में ही आइरा खान को टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी.
आमिर खान के तलाक के बाद आइरा खान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी.
आइरा खान खुद को अपने परिवार पर बोझ समझने लग गई थीं.
आइरा खान दिन में करीब 12 घंटे तो सोती ही रहती थीं. उनका कोई काम करने में मन नहीं लगता था.
