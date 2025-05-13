आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' में कॉमेडी का तड़का, ये 5 डायलॉग कर देंगे लोटपोट
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 13, 2025
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने 'सितारे जमीन पर' से धमाकेदार वापसी की है.
Source:
Bollywoodlife.com
13 मई 2025 को इसका शानदार ट्रेलर जारी किया गया है. जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रेलर में इमोशन और स्पोर्ट्स की कहानी के साथ कुछ ऐसे फनी डायलॉग्स भी हैं जो आपके चेहरे पर हंसी ला देंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'आप कोच बहुत अच्छे हो, लेकिन आदमी सुअर हो'- ट्रेलर में इस लाइन ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
'मैडम, 3 महीने पागलों को सिखाऊंगा क्या?'- आमिर की ये कोर्ट वाली लाइन वायरल मीम मटेरियल बन रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
'पागल को पागल मत बोलो... टिंगू को टिंगू मत बोलो'- डॉली अहलूवालिया के मुंह से निकली ये लाइन हंसी नहीं रुकने देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'हम खेलने आए हैं... किसी की बेज्जती करने नहीं'- ट्रेलर का ये डायलॉग यूथ को दीवाना बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सब अपने-अपने नॉर्मल पर टिके बैठे हैं कोच साहब'- फिल्म का ये डायलॉग इसका सबसे प्यारा मैसेज बना है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 42 की उम्र में मिनी स्कर्ट में छाईं ये हसीना, दिलकश अदाएं देख फैंस बोले- 'आप इतनी हॉट...'
अगली वेब स्टोरी देखें.