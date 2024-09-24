आमिर खान की इन 4 मूवीज को मिली ऑस्कर में एंट्री

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

फिल्म 'लापता लेडीज' को ऑस्कर 2025 में एंट्री मिली है।

'लापता लेडीज' को बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में एंट्री मिली है।

फिल्म 'लापता लेडीज' को किरण राव ने डायरेक्ट किया है।

आमिर खान ने फिल्म 'लापता लेडीज' को प्रोड्यूस किया है।

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की चौथी फिल्म ऑस्कर में एंट्री मिली है।

आइए जानते हैं कि 'लापता लेडीज'से पहले किन फिल्मों को ऑस्कर के लिए भेजा गया।

फिल्म 'लगान' को ऑस्कर के लिए भेजा गया था।

फिल्म 'तारे जमीं पर' ऑस्कर के लिए भेजी गई थी।

फिल्म 'पीपली लाइव' को ऑस्कर में एंट्री मिली थी।

