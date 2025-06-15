'मेरे बिस्तर पर...', इस स्टारकिड का अपने जीजा को लेकर बड़ा खुलासा, कहा- 'वह पूरी रात मेरे से...'
Masummba Chaurasia
| Jun 14, 2025
आमिर खान की बेटी आइरा खान की शादी नुपूर शिखरे से हाल ही में बड़े धूमधाम से हुई है. शादी की तस्वीरों से लेकर वीडियोज तक ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
शादी से पहले एक फनी और दिलचस्प किस्सा सामने आया है, जिसे खुद आइरा के भाई जुनैद खान ने एक इंटरव्यू में शेयर किया है.
जुनैद ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन आइरा से साफ कह दिया था, कि जो भी लड़का उन्हें डेट करना चाहे, उसे पहले उनके साथ शराब पीने की प्रतियोगिता जीतनी होगी.
इस अनोखे चैलेंज को नुपूर शिखरे ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों के बीच ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन हुआ, लेकिन जीत का परिणाम कुछ मजेदार निकला.
जुनैद ने खुलासा किया कि नुपूर थोड़ी ही देर में हार मान गए और बोले, "जुनैद, मेरा काम हो गया." इसके बाद वह बुरी तरह थक गए, और पूरी रात बाथरूम के फर्श पर लेटे रहे.
इसी दौरान आइरा के जीजा नुपूर को जुनैद ने उठाकर अपने ही बिस्तर पर सुला दिया, और मजाक में कहा कि, "वो पूरी रात मेरे साथ लिपटे रहे, क्योंकि वो मेरे बिस्तर पर थे."
जुनैद ने इस पूरे वाकये को मस्ती और प्यार भरे अंदाज में शेयर किया, जो यह दिखाता है, कि दोनों जीजा-साले के बीच मजेदार बॉन्ड है.
आइरा खान और नुपूर शिखरे की व्हाइट वेडिंग की थी, बाद में रजिस्ट्रेशन भी करवाया था. वहीं, आमिर खान का अपनी बेटी और बेटों के साथ बेहद प्यारा रिश्ता है.
