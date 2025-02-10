सुपरस्टार का बेटा लेकिन पास नहीं कोई कार, बस-ऑटो से करता है सफर, पहचाना क्या?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आमिर खान के बेटे जुनैद खान की.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान के लाडले जुनैद खान इन दिनों अपनी फिल्म 'लवयापा' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में वह खुशी कपूर के साथ एक शो में पहुंचे, इस दौरान जुनैद खान ने बताया कि आखिर वह ऑठो से क्यों ट्रैवल करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जुनैद खान ने बताया कि ऑटो से ट्रैवल करना उन्हें बेहद ही सुविधाजनक लगता है और इस वजह से वह गाड़ी का कम ही इस्तेमाल करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने फराह खान के शो में कहा, 'ऐसा नहीं की घर में गाड़ियां नहीं हैं लेकिन ऑटो से ट्रैवल करना बहुत सुविधाजनक लगता है.'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि जुनैद खान ने फिल्म 'महाराजा' से अपना डेब्यू किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में जुनैद एक्ट्रेस शर्वरी वाघ संग नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इस मूवी में जुनैद की एक्टिंग को काफी सराहा गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं जब जुनैद 'लवयापा' के साथ बॉक्स ऑफिस पर उतरे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वैलेंटाइन वीक में प्रणाली राठौड़ ने किया इश्क का ऐलान? कैप्शन पर टिकी सबकी निगाहें
अगली वेब स्टोरी देखें.