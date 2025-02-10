सुपरस्टार का बेटा लेकिन पास नहीं कोई कार, बस-ऑटो से करता है सफर, पहचाना क्या?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आमिर खान के बेटे जुनैद खान की.

आमिर खान के लाडले जुनैद खान इन दिनों अपनी फिल्म 'लवयापा' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.

हाल ही में वह खुशी कपूर के साथ एक शो में पहुंचे, इस दौरान जुनैद खान ने बताया कि आखिर वह ऑठो से क्यों ट्रैवल करते हैं.

जुनैद खान ने बताया कि ऑटो से ट्रैवल करना उन्हें बेहद ही सुविधाजनक लगता है और इस वजह से वह गाड़ी का कम ही इस्तेमाल करते हैं.

उन्होंने फराह खान के शो में कहा, 'ऐसा नहीं की घर में गाड़ियां नहीं हैं लेकिन ऑटो से ट्रैवल करना बहुत सुविधाजनक लगता है.'

बता दें कि जुनैद खान ने फिल्म 'महाराजा' से अपना डेब्यू किया है.

इस फिल्म में जुनैद एक्ट्रेस शर्वरी वाघ संग नजर आए थे.

इस मूवी में जुनैद की एक्टिंग को काफी सराहा गया था.

वहीं जब जुनैद 'लवयापा' के साथ बॉक्स ऑफिस पर उतरे हैं.

