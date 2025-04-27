आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, ट्रेलर से रिलीज डेट तक जानें डिटेल्स
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 26, 2025
आमिर खान पिछले काफी समय से अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सितारे जमीन पर' को लेकर चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, अब इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, 'सितारे जमीन पर' के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म को यूए 13+ सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी 13 साल से ऊपर के बच्चों को पैरेंट्स की गाइडेंस के साथ देखने की सलाह है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सितारे जमीन पर' का ट्रेलर आरएस प्रसन्ना के निर्देशन में बना और इसे आमिर खान फिल्म्स एलएलपी ने प्रेजेंट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रेलर 3 मिनट 29 सेकंड का है, जो अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' के साथ थिएटर में अटैच होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
'रेड 2' 1 मई 2025 को रिलीज हो रही है और इसी दिन फैंस को 'सितारे जमीन पर' की पहली झलक देखने को मिलेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया देशमुख और 'तारे जमीन पर' फेम दर्शील सफारी भी नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'सितारे जमीन पर' की थीम स्पोर्ट्स ड्रामा पर आधारित है और इसे कथित तौर पर 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस अब बेसब्री से इस इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी के ट्रेलर रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'पूछ लेते वो बस...' देसी अवतार में अक्षरा सिंह ने ढाया कहर, हर अंदाज पर फिदा हुए चाहने वाले
अगली वेब स्टोरी देखें.