Nana Patekar के सामने इस एक्टर ने खोली अपनी ही पोल, बोले इस गलत आदत के थे शिकार
Bollywood Staff
| Dec 26, 2024
एक्टर नाना पाटेकर और आमिर खान हाल ही में जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर साथ में शामिल हुए थे.
नाना पाटेकर और आमिर खान ने इस इंटरव्यू सैशन के दौरान एक दूसरे से फिल्मों को लेकर कई बातें की है.
इंटरव्यू के दौरान ही नाना पाटेकर और आमिर खान ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा की है.
इसी दौरान आमिर खान ने नाना पाटेकर से अपनी बुरी आदतों के बारे में खुलासा भी किया है.
आमिर खान ने बताया कि उनकी सबसे बुरी आदत है कि वो पर्सनल में काफी आलसी हैं.
आमिर खान ने कहा, 'मैं पाइप स्मोक करता हूं अब तो मैंने शराब पीना छोड़ दिया है पर कभी मैं बहुत पीता था.'
आमिर खान ने बताया कि वो रातभर बैठकर शराब पीते रहते थे और वो इसे चाहकर भी नहीं रोक पाते थे.
आमिर खान ने नाना पाटेकर को बताया कि वो हर चीज में बहुत अति करते हैं. जो काम कर रहे होते हैं उसे फिर करते रहते हैं.
आमिर खान ने कहा, 'मुझे पता है कि यह गलत है मगर फिर भी मैं इसे रोक नहीं पाता था.'
आमिर खान ने बताया कि फिर उन्हें अहसास हुआ कि शराब उन्हें कंट्रोल कर रही है, तब उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला लिया था.'
