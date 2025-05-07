'हम अपने...' Operation Sindoor पर आमिर खान की टीम का बयान, जानिए क्या कहा?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2025

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में आतंकियों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की.

Source: Bollywoodlife.com

सेना की इस करारी जवाबी कार्रवाई से देशभर में जश्न का माहौल बन गया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस जश्न का हिस्सा बनकर बॉलीवुड सेलेब्स भी सेना के शौर्य को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जता रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अब अभिनेता आमिर खान की टीम ने भी भारतीय सेना के साथ एकजुटता दिखाते हुए भावुक संदेश साझा किया.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर खान प्रोडक्शन ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'हम अपने सशस्त्र बलों के साथ अटूट एकजुटता में खड़े हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

आमिर भले ही एक्टिंग से दूर हों, लेकिन देश के मुद्दों पर उनकी टीम की प्रतिक्रिया हमेशा दमदार रहती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिलहाल आमिर निर्माता की भूमिका में एक्टिव हैं और 'महाभारत' पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT पर मौजूद 7 सबसे धाकड़ वेब सीरीज, एक-एक की कहानी है कयामत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.