'हम अपने...' Operation Sindoor पर आमिर खान की टीम का बयान, जानिए क्या कहा?
Sadhna Mishra
| May 07, 2025
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में आतंकियों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की.
सेना की इस करारी जवाबी कार्रवाई से देशभर में जश्न का माहौल बन गया है.
इस जश्न का हिस्सा बनकर बॉलीवुड सेलेब्स भी सेना के शौर्य को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जता रहे हैं.
वहीं अब अभिनेता आमिर खान की टीम ने भी भारतीय सेना के साथ एकजुटता दिखाते हुए भावुक संदेश साझा किया.
आमिर खान प्रोडक्शन ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'हम अपने सशस्त्र बलों के साथ अटूट एकजुटता में खड़े हैं.'
आमिर भले ही एक्टिंग से दूर हों, लेकिन देश के मुद्दों पर उनकी टीम की प्रतिक्रिया हमेशा दमदार रहती है.
फिलहाल आमिर निर्माता की भूमिका में एक्टिव हैं और 'महाभारत' पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं.
