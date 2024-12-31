स्ट्रगल के दिनों में लोगों को पानी पिलाते थे Aamir Khan, करते थे बैक स्टेज पर काम
| Dec 31, 2024
अपने स्ट्रगल के दिनों में आमिर खान खूब मेहनत किया करते थे. इस बात का खुलासा एक बॉलीवुड अदाकारा ने किया है.
आमिर के बारे में थिएटर आर्टिस्ट और बॉलीवुड अदाकारा सुजाता मेहता ने बात की है.
सुजाता मेहता ने बताया शुरुआती दिनों में आमिर खान बैकस्टेज काम किया करते थे.
आमिर खान थिएटर में लोगों को पानी भी पिलाया करते थे.
आमिर खान को शुरुआत में जो ट्रेनिंग दी गई वो उसे अब भी नहीं भूले हैं.
सुजाता सालों बाद आमिर खान से मिलीं तो उनको इस बात का एहसास हुआ.
आमिर खान ने सुजाता के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी और उनको वैसे ही सम्मान दिया जैसे धर्मेंद्र को दी थी.
आमिर खान को यूं ही लोग डाउन टू अर्थ स्टार नहीं बोलते हैं.
