आम्रपाली दुबे का ये देसी लुक देख दिल हार बैठेंगे आप, फ्लोरल प्रिंट साड़ी में खूब ढाया कहर
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 05, 2025
भोजपुरी सिनेमा की क्वीन आम्रपाली दुबे अपनी एक्टिंग ही नहीं अपनी खूबसूरती से भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं.
आम्रपाली पर्दे के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
इसी बीच आम्रपाली ने फ्लोरल साड़ी के साथ ग्रीन ज्वैलरी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में ऐसा कहर ढा रही हैं कि, फैंस उनकी हर अदा पर फिदा हुए जा रहे हैं.
फोटोज में एक्ट जूड़ा और गजरे लगाए भी नजर आ रही हैं, जो उनके लुक में चार चांद लगाने का काम कर रहा है.
आम्रपाली की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
