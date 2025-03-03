श्रद्धा कपूर की वो सुपरहिट फिल्में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर किया रिकॉर्डतोड़ कमाई

श्रद्धा कपूर की वो सुपरहिट फिल्में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर किया रिकॉर्डतोड़ कमाई
Shreya Pandey
| Mar 03, 2025
आशिकी 2 साल 2013 में रिलीज हुई थी. 15 करोड़ रुपये में बनी फिल्म ने भारत में 78.64 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
‘एक विलेन’ में श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लीड रोल निभाया है. इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए थे.
‘हैदर’ फिल्म में श्रद्धा कपूर ने शाहिद कपूर के साथ काम किया था. इस फिल्म ने 91.79 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
‘बागी’ फिल्म एक एक्शन-रोमांस फिल्म थी. इस फिल्म ने 106.03 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
‘ओके जानू’ में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 328.3 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
‘स्त्री’ फिल्म एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट हुई थी.
‘छिछोरे’ फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था. इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 203.63 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
