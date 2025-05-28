'आशिकी 3' गर्ल श्रीलीला के फोटोशूट ने मचाई खलबली, कार्तिक आर्यन का रिएक्शन वायरल
Masummba Chaurasia
| May 28, 2025
साउथ की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रीलीला इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई हैं.
हाल ही में उनकी नईं तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिनमें उनका लुक देखते ही बन रहा है.
उनके इस लेटेस्ट फोटोशूट की खास बात ये है, कि इन तस्वीरों पर कार्तिक आर्यन का रिएक्शन भी आया है.
इस फोटोशूट में श्रीलीला ने फ्लोरल प्रिंट की रफल ड्रेस पहनी है, जिसमें पिंक, येलो और ग्रीन कलर्स का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है.
ओपन हेयर, लाइट मेकअप और उनका कैमरा के सामने प्यारा सा मुस्कुराता अंदाज, हर तस्वीरों में फुलों सी ताजगी दिखा रहा है.
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, ''अभी-अभी एहसास हुआ कि इस महीने को मई क्यों कहा जाता है''
उन्होंने लिखा, ''बारिश हो सकती है, हो सकता है न हो, हो सकता है गर्मी हो,क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो क्यों नहीं.''
इन फोटोज को पोस्ट करते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने कमेंट्स और लाइक्स की बौछार कर दी.
ऐसे में कई सेलिब्रिटी ने भी श्रीलीला की इस पोस्ट पर रिएक्शन दिया है, कार्तिक आर्यन ने इन फोटोज को लाइक किया है.
बेहतरीन डांसिंग, शानदार एक्टिंग और दिल जीत लेने वाली स्माइल की वजह से श्रीलीला अपने फैंस की फेवरेट हैं.
श्रीलीला सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, उनको इंस्टाग्राम पर लाखों लोग फॉलो करते हैं, और उनके हर नए पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
