Cannes 2025 में ट्रांसपेरेंट आउटफिट पहनकर पहुंचीं ये मशहूर सिंगर, देखें फोटोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 16, 2025

बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आस्था गिल ने कान्स 2025 में डेब्यू किया है.

इस दौरान एक्ट्रेस ट्रांसपेरेंट आउटफिट में रेड कार्पेट पर उतरीं, जिसमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं.

इस ट्रांसपेरेंट आउटफिट में आस्था जबरदस्त अंदाज में पोज दे रही हैं.

इस तस्वीर में आस्था गिल व्हाइट कलर का पोल्का डॉटिड फ्रॉक पहनें दिख रही हैं

इस शॉर्ट ड्रेस के साथ आस्था गिल ब्लैक कलर का बैग लिए दिख रही है.

इस तस्वीर में आस्था गिल अपनी क्यूट स्माइल से लोगों को घायल कर रही हैं.

कान्स 2025 से आस्था गिल की यह तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

इस तस्वीर में आस्था पर्पल कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनें दिख रही हैं.

