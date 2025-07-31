'War 2' के पहले सॉन्ग में छाई ऋतिक रोशन-कियारा आडवाणी की जोड़ी, पहली बार दिखा एक्ट्रेस का सुपर ग्लैम लुक!
Masummba Chaurasia
| Jul 31, 2025
कियारा आडवाणी के 34वें जन्मदिन पर यशराज फिल्म्स ने 'वॉर 2' का पहला गाना 'आवन जावन' रिलीज किया, जो आते ही ट्रेंड में आ गया.
इस गाने में पहली बार ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी की जोड़ी को पर्दे पर देखा गया. इनकी केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई.
गाने की शूटिंग रोम (इटली) में हुई है, जहां रोमांस से भरे सीन और खूबसूरत बैकग्राउंड ने गाने को विजुअली शानदार बना दिया है.
गाने में कियारा का अब तक का सबसे ग्लैमरस लुक देखने को मिला. बिकिनी सीन और उनका कॉन्फिडेंस फैंस को खूब भा रहा है.
ऋतिक के डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशंस ने फिर साबित कर दिया, कि वो क्यों बॉलीवुड के बेस्ट डांसर्स में से एक हैं.
गाने को आवाज दी है, अरिजीत सिंह ने और संगीत दिया है, प्रीतम ने. इस जोड़ी ने एक और हिट गाना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
गाने ने कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. फैंस ने ऋतिक-कियारा की जोड़ी को 'ड्रीम कपल' बताया.
कुछ दर्शकों ने 'आवन जावन' की तुलना 'वॉर' के हिट सॉन्ग 'घुंघरू' से की और कहा कि यह अच्छा है, लेकिन 'घुंघरू' जितना असरदार नहीं.
