ABCD फेम Lauren Gottlieb ने गुपचुप रचाई शादी, रोमांटिक पिक्स पोस्ट कर बोलीं- 'हम रोए और...'
Pratibha Gaur
| Jun 20, 2025
रेमो डिसूजा की फिल्म 'एबीसीडी' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस और डांसर लॉरेन गॉटलिब ने शादी रचा ली है.
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी के फोटोज पोस्ट करके सबको चौंका दिया.
बता दें कि लॉरेन ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड टोबियास जोनास के साथ इटली में क्रिश्चियन वेडिंग की.
खास बात ये है कि उन्होंने शादी तो 11 जून को रचाई थी लेकिन 9 दिन बाद यह जानकारी अपने फैंस को दी है.
बताते चलें कि Tobias Jones लंदन के रहने वाले हैं और वह एक डायरेक्टर और वीडियो क्रिएटर हैं.
लॉरेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अपनी शादी में उन्होंने अपने पिता के साथ डांस किया.
उन्होंने कहा, 'हम हंसे, रोए और हमने साथ डांस किया. यह बात हम कभी नहीं भूलेंगे.'
इस तस्वीर में लॉरेंन और टोबियास वेडिंग सेरेमनी में लिपलॉक करते नजर आ रहे हैं.
फोटो में लॉरेन अपने पिता के साथ Altar में आती दिख रही हैं.
लॉरेन और टोबियास को लोग शादी की ढ़ेरों बधाइयां दे रहे हैं.
