Udit Narayan की Kiss Controversy पर अभिजीत भट्टाचार्या ने लिए मजे, बोले- 'ये खिलाड़ी...'
Pratibha Gaur
| Feb 02, 2025
सिंगर उदित नारायण हाल ही में सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल उन्होंने एक लाइव कॉनस्रट के दौरान एक फीमेल फैन को किस कर दिया था.
दरअसल उदित नारायण कॉन्सर्ट मे 'टिप टिप बरसा पानी' पर गाना गा रहे थे, तभी एक फिमेल फैन आती है और सेल्फी के दौरान वह उदित को किस कर देती हैं.
जिसके बाद उदित भी फीमेल फैन को किस कर देते हैं.
उदित नारायण के इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं.
वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद उदित के दोस्त अभिजीत भट्टाचार्य ने भी रिएक्ट किया है.
अभिजीत भट्टाचार्य ने उदित नारायण संग एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह दोनों गाना गा रहे हैं.
इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अभिजीत ने लिखा, 'ये खिलाड़ी मैं अनाड़ी.'
इस वीडियो के साथ अभिजीत ने एक हंसने वाला इमोजी भी बनाया है.
हालांकि अभिजीत के इस पोस्ट के बाद लोग उन्हें खूब ट्रोल भी कर रहे हैं.
