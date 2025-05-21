'कॉम्प्रोमाइज करना...' 19 की उम्र में कास्टिंग काउच का शिकार हुई थी अभिषेक बच्चन की ये एक्ट्रेस

Sadhna Mishra | May 21, 2025

फिल्म इंडस्ट्री की चमक-धमक के पीछे छिपे दर्दनाक किस्सों में एक और नाम जुड़ गया है और ये नाम अभिषेक बच्चन की एक्ट्रेस का है.



ये नाम किसी और का नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन की को-स्टार रहीं सैयामी खेर का है.



सैयामी खेर ने हाल ही में खुलासा किया कि 19 साल की उम्र में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था.



करियर के शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करते समय एक तेलुगू फिल्म के ऑफर के पीछे का कड़वा सच सामने आया था.



एक्ट्रेस ने बताया कि, जिस फिल्म का ऑफर आया था उसके पीछे एक महिला एजेंट थी.



उस महिला एजेंट ने एक्ट्रेस से साफ शब्दों में कहा कि 'तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पडे़ाग.'



सैयामी ने पूछा- 'मैम आप कहना क्या चाहती हैं?' उन्होंने आगे बताया कि, 'मैंने कहा कि आपको लगता है कि मुझे इस रास्ते पर चलने की जरुरत है.'



सैयामी ने महिला एजेंट को साफ कह दिया था कि, मेरी अपनी लिमिट हैं, जिन्हें मैं कभी पार नहीं करूंगी.



