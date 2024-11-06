सिमी ग्रेवाल के शो से वायरल हुआ अभिषेक बच्चन का वीडियो, कहा…

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 06, 2024

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के डायवोर्स की खबरें मीडिया में लगातार बनी हुई थीं.

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के डायवोर्स का कारण एक्ट्रेस निमरत कौर को बताया जा रहा था.

वहीं सिमी ग्रेवाल के शो से अभिषेक बच्चन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

उस वायरल वीडियो में अभिषेक बच्चन रिश्तों में कमिटमेंट को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं.

अभिषेक ने कहा, 'आप मुझे पुरानी सोच वाला कह सकते हैं लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं जो मजे करना पसंद करते हैं'.

अभिषेक ने कहा, 'लेकिन अगर आपने किसी से कोई भी लेवल की कमिटमेंट की है, तो उसे निभाना चाहिए'.

अभिषेक ने कहा, 'मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर एक मैन किसी भी विमेन को कमिट करता है तो उसे लॉयल रहना चाहिए'.

अभिषेक ने कहा, 'आदमियों पर अक्सर बेवफा होने के आरोप लगाए जाते हैं, मैं इसे कभी समझ नहीं पाया'.

अभिषेक ने बताया, 'मैं इससे सहमत भी नहीं हूं, इससे मुझे घिन आती है'.

सिमी ग्रेवाल ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे लगता है कि जो कोई भी अभिषेक को पर्सनली जनता है...

सिमी ग्रेवाल ने आगे कहा, ' वो जानते होगें कि अभिषेक बॉलीवुड के अच्छे लोगों में से एक हैं'.

