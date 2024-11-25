कौन हैं अभिषेक बच्चन की ऑनस्क्रीन बेटी आहिल्या बामरू, फिल्म 'आई वाॅन्ट टू टॉक' में आई नजर?
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर अभिषेक बच्चन की फिल्म 'आई वाॅन्ट टू टॉक' हाल ही में रिलीज हुई है.
अभिषेक बच्चन की इस फिल्म को डायरेक्टर शूजित सरकार ने डायरेक्ट किया है.
फिल्म 'आई वाॅन्ट टू टॉक' में अभिषेक बच्चन एक कैंसर पीड़ित का किरदार करते हुए नजर आ रहे हैं.
इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक पिता की भूमिका भी निभाएंगे.
इस फिल्म में उनकी बेटी का किरदार आहिल्या बामरू ने निभाया है. यह उनकी डेब्यू फिल्म है.
दरअसल, एक्ट्रेस आहिल्या बामरू ने फिल्म में अभिषेक बच्चन की ऑनस्क्रीन बेटी रिया का रोल किया है.
आहिल्या बामरू एक एक्ट्रेस होने के साथ- साथ एक मॉडल, डिजिटल क्रिएटर और वॉयस ओवर आर्टिस्ट भी हैं.
आहिल्या बामरू को सिंगिंग का भी बहुत शौक है. वो म्यूजिकल इक्यूपमेंट के बारे में भी काफी जानकारी रखती हैं.
आहिल्या बामरू आए दिन अपने इंस्टाग्राम पर अपनी डेली लाइफ को लेकर अपडेट करती रहती हैं. उनके 461k फॉलोअर्स भी हैं.
