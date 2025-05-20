'काम चाहिए…' जब सोशल मीडिया पर काम मांगते दिखे ये 6 सितारे, लिस्ट के ये दो नाम कर देंगे हैरान
Sadhna Mishra
| May 20, 2025
बॉलीवुड की दुनिया जितनी चकाचौंध भरी दिखती है, अंदर से उनती ही अस्थिर है.
कई स्टार्स ऐसे होते हैं, जो एक समय में पर्दे पर खूब छाए रहते हैं, लेकिन फिर काम की तलाश में दर-दर भटकना पड़ता है.
कुछ सेलेब्स ने तो सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट डालकर काम मांगा है. आइए उनके बारे में जानते हैं.
टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस अंचित कौर ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर खुलकर काम मांगा था.
'ये है मोहब्बतें' फेम एक्टर करण पटेल ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए काम मांगा था. उन्होंने लिखा, 'कई महीनों से काम की तलाश में हूं.'
एक्ट्रेस दलजीत कौर ने भी काम के सोशल मीडिया का सहारा लिया. उन्होंने खुलासा किया था कि, दोनों शादी टूटने के बाद उन्होंने काम की भीख मांगी थी.
'ये रिश्ता...' से निकाले जाने के बाद शहजादा धामी को अब तक कोई काम नहीं मिला है.
इस लिस्ट में अर्चना पूरन सिंह का नाम भी शामिल हैं उन्होंने भी करियर के एक मोड़ पर कहा था- 'कोई मुझे काम दे दो.'
इस लिस्ट में नीना गुप्ता का नाम देखकर हर कोई शॉक्ड हो सकता है.
लेकिन उनका पुराना पोस्ट आज भी लोगों को याद है. जब एक्ट्रेस ने लिखा था, 'मैं एक एक्ट्रेस हूं, काम चाहिए.'
