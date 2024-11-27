Bollywood के इस Actor ने शादी के लिए चोरीछिपे बदला था अपना नाम, पत्नी ने खोला राज

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 27, 2024

एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना वहाब ने अपने रिश्ते को लेकर एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं.

जरीना वहाब ने बताया कि उन दिनों वो वीएचएस के लिए वीडियो बनाते थे उसी दौरान उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी.

जरीना वहाब ने कहा, 'लेकिन मैं उनसे नाराज हो गई मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा ये एक बड़ी फिल्म की तरह होगी.'

जरीना वहाब ने आगे बताया कि ना चाहते हुए भी मैंने उस फिल्म को करने के लिए उन्हें हामी भर दी मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी.

जरीना वहाब ने बताया उसी दौरान मेरी मुलाकात निर्मल उर्फ आदित्य पंचोली से पहली बार हुई थी.

जरीना ने कहा, 'वो देखने में एक अच्छे लड़का था, जो मुझसे उम्र में छोटा था आप यकीन नहीं करेंगे हमने 15-20 दिनों में ही शादी कर ली थी.'

जरीना बताती हैं कि 'मेरे नसीब में अपने पति से मिलना लिखा था क्योंकि मैं उस समय वो फिल्म भी करना नहीं चाहती थी.'

जरीना ने कहा, 'जब हमारी शादी हुई थी तब सबने कहा कि वो सुंदर है और उम्र में छोटा है यह पांच महीने से ज्यादा नहीं चलेगा.'

जरीना ने बताया कि उनके निकाह के दौरान आदित्य ने अपना धर्म नहीं बदला था उन्होंने सिर्फ अपना नाम बदला था जैसा कि होता है.

जरीना ने बताया कि हमारे घर में कई मंदिर है और मैं नमाज भी पढ़ती हूं मेरी बेटी का नाम सना है और बेटे का सूरज नाम है.

