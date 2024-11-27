Bollywood के इस Actor ने शादी के लिए चोरीछिपे बदला था अपना नाम, पत्नी ने खोला राज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 27, 2024
एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना वहाब ने अपने रिश्ते को लेकर एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना वहाब ने बताया कि उन दिनों वो वीएचएस के लिए वीडियो बनाते थे उसी दौरान उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना वहाब ने कहा, 'लेकिन मैं उनसे नाराज हो गई मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा ये एक बड़ी फिल्म की तरह होगी.'
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना वहाब ने आगे बताया कि ना चाहते हुए भी मैंने उस फिल्म को करने के लिए उन्हें हामी भर दी मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना वहाब ने बताया उसी दौरान मेरी मुलाकात निर्मल उर्फ आदित्य पंचोली से पहली बार हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना ने कहा, 'वो देखने में एक अच्छे लड़का था, जो मुझसे उम्र में छोटा था आप यकीन नहीं करेंगे हमने 15-20 दिनों में ही शादी कर ली थी.'
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना बताती हैं कि 'मेरे नसीब में अपने पति से मिलना लिखा था क्योंकि मैं उस समय वो फिल्म भी करना नहीं चाहती थी.'
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना ने कहा, 'जब हमारी शादी हुई थी तब सबने कहा कि वो सुंदर है और उम्र में छोटा है यह पांच महीने से ज्यादा नहीं चलेगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना ने बताया कि उनके निकाह के दौरान आदित्य ने अपना धर्म नहीं बदला था उन्होंने सिर्फ अपना नाम बदला था जैसा कि होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
जरीना ने बताया कि हमारे घर में कई मंदिर है और मैं नमाज भी पढ़ती हूं मेरी बेटी का नाम सना है और बेटे का सूरज नाम है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss 13 runner up Asim Riaz दिखे mystery girl के साथ, Ex के janmdin पर सामने आईं Photo
अगली वेब स्टोरी देखें.