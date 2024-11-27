Bollywood के इस Actor ने शादी के लिए चोरीछिपे बदला था अपना नाम, पत्नी ने खोला राज

जरीना वहाब ने कहा, 'लेकिन मैं उनसे नाराज हो गई मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा ये एक बड़ी फिल्म की तरह होगी.' Source: Bollywoodlife.com