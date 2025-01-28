Maha Kumbh 2025: कपिल शर्मा शो के इस कॉमेडियन ने संगम में किया स्नान, बोले- 'डुबकी लगाकर...'
Masummba Chaurasia
| Jan 28, 2025
प्रयागराज में 'महाकुंभ 2025' के लिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.
इस दौरान फिल्मी और टीवी सितारे भी इस महापर्व में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं.
महाकुंभ में अबतक अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, गुरु रंधावा जैसे कई सिलेब्रिटीज संगम में स्नान कर चुके हैं.
अब महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए फेमस कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी पहुंचे हैं.
एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने गंगा स्ननान का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो पूरी तरह श्रद्धा भक्ति में लीन दिख रहे हैं.
प्रयागराज में संगम में पवित्र डुबकी लगाने की झलक शेयर करते हुए, सुनील ग्रोवर ने शानदार कैप्शन भी लिखा.
उन्होंने लिखा- 'दिव्य, दैवी, ईश्वरीय, महाकुंभ 2025 में यहां आकर पवित्र महसूस कर रहा हूं, यहां डुबकी लगाकर धन्य महसूस कर रहा हूं, जिसका बेसब्री से इंतजार था.'
एक्टर ने आगे लिखा- 'इसी जल में कितने ही साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा हजारों वर्षों से आते रहे हैं. मैं संपूर्ण महसूस कर रहा हूं. हर किसी का आभार जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने में मदद की. जय हो!'
