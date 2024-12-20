70 की उम्र में प्यार में पड़ा ये एक्टर, 31 साल की एक्ट्रेस से रचाएगा शादी?
Kavita
| Dec 20, 2024
दिग्गज एक्टर गोविंद नामदेव का नाम एक्ट्रेश शिवांगी वर्मा के साथ जुड़ रहा है.
शिवांगी ने एक फोटो शेयर कर गोविंद नामदेव से प्यार होने की बात कही थी.
दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और हर कोई इनकी डेटिंग की चर्चा करने लगा.
अब गोविंद नामदेव ने इस डेटिंग के रूमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और सच बताया है.
गोविंदा नामदेव ने अपनी पत्नी सुधा नामदेव को अपनी लाइफ बताया है.
उन्होंने बताया है कि शिवांगी वर्मा के साथ उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है.
दोनों एक फिल्म में साथ काम करने वाले हैं और इसकी शूटिंग इंदौर में चल रही है.
गोविंदा नामदेव ने बताया कि उनकी फिल्म का कॉन्सेप्ट में एक बूढ़े आदमी का प्यार दिखाया है.
दूसरी तरफ शिवांगी ने भी गोविंद नामदेव संग डेटिंग की अफवाहों को खत्म कर दिया है.
उन्होंने बताया कि दोनों सिर्फ फिल्म में साथ काम कर रहे हैं. इससे ज्यादा कुछ नहीं.
