इस एक्टर को डेब्यू फिल्म बंद होने के बाद बैठना पड़ा था 2 साल तक घर, रोमांटिक सीरीज से बने OTT के स्टार

बॉलीवुड के इस यंग स्टार को अपनी डेब्यू फिल्म से निराशा हाथ लगी थी.

यंग ऑडियंस के फेवरेट एक्टर रोहित सराफ की चर्चा हम अपनी इस रिपोर्ट में कर रहे हैं.

रोहित सराफ एक्टर जॉन अब्राहम की एक फिल्म से डेब्यू करने वाले थे.

लेकिन रोहित की फिल्म की शूटिंग अचानक रोक दी गई और डायरेक्टर ने उन्हें बीच में किसी और काम को न लेने की सलाह दी थी.

रोहित सराफ ने उस फिल्म के रिलीज होने का 2 साल तक इंतजार किया था. उस बीच उन्होंने कोई और काम नहीं किया था.

लेकिन जॉन अब्राहम की वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई जिससे रोहित सराफ को बहुत बड़ा झटका लगा था.

जिसके बाद एक्टर रोहित सराफ ने आलिया भट्ट की फिल्म 'डियर जिंदगी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

फिल्म 'डियर जिंदगी' के बाद रोहित सराफ की पॉपुलैरिटी ऑडियंस के बीच बढ़ गई थी.

'डियर जिंदगी' के बाद रोहित सराफ फिल्म 'स्काई इस पिंक' में भी नजर आए थे.

रोहित सराफ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'मिसमैच्ड' में प्राजक्ता कोली के साथ नजर आए थे.

रोहित सराफ और प्राजक्ता कोली की रोमांटिक केमेस्ट्री को इस सीरीज में खूब पसंद किया गया था.

रोहित सराफ अपनी इस वेब सीरीज से यंग फैंस के स्टार बन गए हैं.

