वर्ल्डकप मैच के दौरान हुई इस एक्टर की अचानक मौत, नाना पाटेकर संग दी थीं सुपरहिट फिल्में
| Oct 25, 2024
एक्टर शफी इनामदार बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे.
शफी इनामदार ने अपने जीवन में कई सुपरहिट फिल्मों के साथ- साथ टीवी सीरियल भी किए थे.
एक्टर शफी इनामदार की मृत्यु 1996 में हो गई थी.
शफी इनामदार की मृत्यु इंडिया- श्रीलंका वर्ल्डकप के दौरान हो गई थी.
दरअसल, वो ईडन गार्डन में इंडिया श्रीलंका का वर्ल्डकप मैच देखने गए थे.
ईडन गार्डन में वर्ल्डकप के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आ गया था. जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी.
शफी इनामदार उन दिनों कॉमेडी सीरियल तेरी भी चुप मेरी भी चुप' में काम कर रहे थे.
शफी इनामदार सुपरहिट फिल्म 'अर्ध सत्य' का भी हिस्सा थे.
शफी इनामदार ने नाना पाटेकर के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया था.जिसमें से सुपरहिट फिल्म यशवंत भी शामिल है.
