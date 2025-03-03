Shahid-Meera का घर अंदर से कैसा?, कपल के लक्जरी डुप्लेक्स की तस्वीरें उड़ा देंगी होश

शाहिद और मीरा का यह सुंदर सा आशियाना मुंबई के वर्ली इलाके में 'थ्री सिक्सटी वेस्ट' टावर में बना है. यह एक सीफेस‍िंग हाईराइज ब‍िल्‍ड‍िंग है, जहां से बांद्रा-वर्ली सी लिंक का सुंदर नजारा देखने को मिलता है. Source: Bollywoodlife.com