Shahid-Meera का घर अंदर से कैसा?, कपल के लक्जरी डुप्लेक्स की तस्वीरें उड़ा देंगी होश

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 03, 2025

शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत बॉलीवुड के सबसे हैपन‍िंग कपल्‍स में से एक हैं. इनकी जोड़ी में उम्र का क‍ितना ही बड़ा अंतर क्यों न हो, यह परफेक्‍ट जोड़ी है.

हाल ही में मीरा राजपूत ने अपना मुंबई वाला डुप्लेक्स अपार्टमेंट की कुछ फोटोज शेयर की हैं, ज‍िसमें इस आलीशान और खूबसूरत घर के नजारे साफ नजर आ रहे हैं.

शाहि‍द और मीरा के इस घर में आर्ट और डिजाइन की बेहतरीन इंटीरियर देखने को मिल रही है. आइए आपको द‍िखाते हैं, इस घर के कुछ बेहद खूबसूरत नजारे .

शाहिद और मीरा का यह सुंदर सा आशियाना मुंबई के वर्ली इलाके में 'थ्री सिक्सटी वेस्ट' टावर में बना है. यह एक सीफेस‍िंग हाईराइज ब‍िल्‍ड‍िंग है, जहां से बांद्रा-वर्ली सी लिंक का सुंदर नजारा देखने को मिलता है.

2022 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस लक्जरी अपार्टमेंट की कीमत करीब 58 करोड़ रुपये है. जो 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ सी-फेस‍िंग फ्लैट है.

नेचुरल लाइट, खूबसूरत आर्टवर्क और स्टाइलिश लेकिन आंखों क लिए कंफर्टेबिल इंटीरियर का परफेक्ट बैलेंस इस घर में साफ नजर आता है.

मीरा की इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, कि जहां शाह‍िद का एस्‍थेट‍िक थोड़ा एक्‍सपेर‍िमेंटल है, वहीं मीरा प्रैक्टि‍कल तरीके से अपने घर का इंटीरियर कराना चाहती थीं.

मीरा खुद भी एक आर्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने इस घर की सजावट में खास योगदान दिया है. आर्ट कलेक्शन में उन्होंने राधाकृष्णन की एक स्टैच्यू एंट्रेंस लॉबी में रखी है.

युवान बोथिसत्वर की कलर-चेंजिंग आर्ट डाइनिंग एरिया में लगी है, वहीं सुबोध केरकर की फेवरेट आर्ट पीस शाहिद के घर में शामिल है.

चार बेडरूम वाले इस डुप्लेक्स अपार्टमेंट को खासतौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये शाह‍िद और उनकी फैमली के लि‍ए रहने, काम करने, एंटरटेनमेंट करने की परमीशन दे सकें है.

