50 की उम्र के बाद पिता बने ये बड़े स्टार्स, एक ने तो 83 की उम्र में देखा बच्चे का चेहरा

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

फेमस बॉलीवुड एक्टर राजेश खट्टर 52 साल की उम्र में एक बार फिर से पिता बने थे. बता दें कि राजेश ईशान खट्टर के पिता भी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

संजय दत्त ने बीवी मान्या के साथ 52 की उम्र में ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

फेमस कोरियोग्राफर प्रभु देवा को 50 की उम्र में पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

प्रकाश राज ने अपनी दूसरी पत्नी पोनी वर्मा के साथ 50 की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

मनोज तिवारी 51 की उम्र में तीसरी बार पिता बने थे.

Source: Bollywoodlife.com

फैमस हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी 56 की उम्र में जुड़वा बच्चों के पिता बने.

Source: Bollywoodlife.com

ब्रूस विल्स 59 की उम्र में दूसरी बार पिता बने थे. वह पहली बार 57 की उम्र में पिता बने थे.

Source: Bollywoodlife.com

हॉलीवुड एक्टर एल पसीनो 83 की उम्र में पिता बने थे, उन्होंने 29 साल की गर्लफ्रेंड के साथ अपने बच्चे का स्वागत किया.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साउथ की सबसे दमदार सस्पेंस-थ्रिलर मूवीज, सारी YouTube पर फ्री

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.