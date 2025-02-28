50 की उम्र के बाद पिता बने ये बड़े स्टार्स, एक ने तो 83 की उम्र में देखा बच्चे का चेहरा
Pratibha Gaur
| Feb 28, 2025
फेमस बॉलीवुड एक्टर राजेश खट्टर 52 साल की उम्र में एक बार फिर से पिता बने थे. बता दें कि राजेश ईशान खट्टर के पिता भी हैं.
संजय दत्त ने बीवी मान्या के साथ 52 की उम्र में ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था.
फेमस कोरियोग्राफर प्रभु देवा को 50 की उम्र में पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था.
प्रकाश राज ने अपनी दूसरी पत्नी पोनी वर्मा के साथ 50 की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया था.
मनोज तिवारी 51 की उम्र में तीसरी बार पिता बने थे.
फैमस हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी 56 की उम्र में जुड़वा बच्चों के पिता बने.
ब्रूस विल्स 59 की उम्र में दूसरी बार पिता बने थे. वह पहली बार 57 की उम्र में पिता बने थे.
हॉलीवुड एक्टर एल पसीनो 83 की उम्र में पिता बने थे, उन्होंने 29 साल की गर्लफ्रेंड के साथ अपने बच्चे का स्वागत किया.
