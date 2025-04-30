एक्ट्रेस का था रणबीर कपूर संग अफेयर? 49 की उम्र में हीरोइन खोले राज, बोलीं- एक वक्त था जब हम साथ में…

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 30, 2025

ऐसी कई चर्चाएं रही हैं कि अमीषा पटेल और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे. इसको लेकर अब एक्ट्रेस ने अपनी बात रखी है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उनके और रणबीर के बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

अमीषा ने बताया कि वो और रणबीर काफी अच्छे दोस्त हैं. समय के साथ ये दोस्ती और भी मजबूत हो गई.

Source: Bollywoodlife.com

अमीषा ने कहा कि एक समय था जब हम साथ में स्पॉट होते थे. हम अक्सर साथ में पार्टी किया करते थे.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस कहती है कि ऐसे में ही उनकी फोटोज आ जाया करती थीं.

Source: Bollywoodlife.com

हमारा परिवार काफी समय से एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है. ऋषि अंकल मेरे पेरेंट्स के दोस्त रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मेरे और रणबीर के बीच कुछ नहीं था. हम बस एक अच्छे दोस्त थे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Kesari 2 का दूसरे मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर तहलका, किया इतना कलेक्शन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.