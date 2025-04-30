एक्ट्रेस का था रणबीर कपूर संग अफेयर? 49 की उम्र में हीरोइन खोले राज, बोलीं- एक वक्त था जब हम साथ में…
Mishra Rajivranjan
| Apr 30, 2025
ऐसी कई चर्चाएं रही हैं कि अमीषा पटेल और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे. इसको लेकर अब एक्ट्रेस ने अपनी बात रखी है.
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उनके और रणबीर के बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं रहा है.
अमीषा ने बताया कि वो और रणबीर काफी अच्छे दोस्त हैं. समय के साथ ये दोस्ती और भी मजबूत हो गई.
अमीषा ने कहा कि एक समय था जब हम साथ में स्पॉट होते थे. हम अक्सर साथ में पार्टी किया करते थे.
एक्ट्रेस कहती है कि ऐसे में ही उनकी फोटोज आ जाया करती थीं.
हमारा परिवार काफी समय से एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है. ऋषि अंकल मेरे पेरेंट्स के दोस्त रहे हैं.
मेरे और रणबीर के बीच कुछ नहीं था. हम बस एक अच्छे दोस्त थे.
