चाय के खेतों में हुस्न का जलवा! वायरल हुई इस हसीना की तस्वीरें, फैंस ने पूछा ये खास सवाल
Sadhna Mishra
| May 12, 2025
एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर इन दिनों वर्ल्ड टूर पर निकलीं हुई हैं.
हाल ही में उनकी नेपाल की फोटोज वायरल हुई थी, वहीं अब श्रीलंका के चाय के बगानों से कुछ तस्वीरें आईं हैं.
इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन तस्वीरों में अमायरा की सादगी और स्टाइल दोनों नजर आए.
अमायरा ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा- 'किसी को चाय चाहिए?' जिसे लेकर फैंस क्रेजी हो गए.
अमायरा के इस सवाल पर एक फैन ने खास सवाल पूछा. उसने लिखा, 'टी डेट'.
चाय के खेतों के बीच अमायरा का ग्लैमरस फोटोशूट देख फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.
