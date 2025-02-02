रेखा के पीछे खड़ी ये हसीना सलमान खान संग कर चुकी है काम, एक्टिंग छोड़ा बनाया...
Pratibha Gaur
| Feb 02, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुराधा पटेल कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आई थीं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'लव इन गोवा' से की थी.
वह फिल्म 'उत्सव' में रेखा के साथ नजर आई थीं. इस मूवी में अनुराधा की एक्टिंग को काफी सराहा गया था.
वह 'धर्म अधिकारी', 'इज्जत' और 'फिर आई बरसात' जैसी मूवीज में भी काम कर चुकी हैं.
हालांकि शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया था.
शादी के कई सालों बाद उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की और कई साइड रोल किए.
अनुराधा सलमान खान के साथ फिल्म 'रेडी' के साथ ही 'जाने तू या जाने ना' फिल्म में भी नजर आई थीं.
हालांकि लंबे समय से वह किसी भी फिल्म में नहीं दिखी हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टिंग से दूर होने के बाद अब अनुराधा मुंबई में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग इंस्टिट्यूट चला रही हैं.
अपने इस बिजनेस से अनुराधा करोड़ों रुपये कमा रही हैं.
