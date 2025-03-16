पर्दे पर चमक, असल जिंदगी में उतना ही अंधेरा, इस करोड़पति एक्ट्रेस के भाई ने गुजारे संघर्ष के दिन, नहीं थे बेटी को दूध तक के पैसे
बॉलीवुड में कई एक्टर्स को कामयाबी से पहले मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है. 'बाजीगर' फिल्म में विक्की मल्होत्रा (शाहरुख खान) के दोस्त का किरदार निभाने वाले आदि ईरानी ने भी जिंदगी के कठिन दिनों का सामना किया.
हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया, और कुछ ऐसी बातें बताईं जिसे सुनने के बाद हर कोई भावुक हो गया.
उन्होंने बताया, 'फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें बार-बार ऑडिशन देने पड़ते थे, लेकिन पैसे की तंगी के चलते कई बार दोस्तों से उधार लेकर जाना पड़ता था.'
एक्टर ने बोला, '1995 में जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई, तब दूध की कीमत सिर्फ 5 रुपये थी, लेकिन कई बार उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे. कि वो बच्ची के लिए दूध ले सकें.'
उन्होंने बताया, 'काम की तलाश में जाने के लिए दोस्त से स्कूटर उधार लेते थे, लेकिन पेट्रोल तक भरवाने के पैसे नहीं होते थे. कई बार बस स्टॉप तक पैदल जाते थे और वहां खड़े होकर बहाने बनाते थे कि किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं.'
उन्होंने आगे बताया, 'काम की खबरें जानने के लिए उन्हें नजदीकी पीसीओ जाना पड़ता था, जहां हर कॉल या मैसेज के लिए 1 रुपये देने पड़ते थे.'
एक्टर ने बताया, 'उनकी बहन और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी को उनके हालात का पता था. उन्होंने कई बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन आदि ने मना कर दिया.'
उन्होंने कहा, 'मैं उसका भाई हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सारी जिंदगी मेरी देखभाल करे. यह मेरा संघर्ष था, और उसे भी अपना परिवार संभालना था.'
आज आदि ईरानी इंडस्ट्री में पहचान बना चुके हैं, लेकिन उनकी यह कहानी कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है.
