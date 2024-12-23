बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने मां की पुरानी साड़ी को दिया New Look, सोशल मीडिया पर Trend हुईं फोटोज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 23, 2024
इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कई स्टाइलिश साड़ियों में अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हुई दिख जाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इस एक्ट्रेस ने अपनी मां की पुरानी साड़ी को एक ऐसा नया लुक दिया है कि देखकर आप चौंक जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने हाल ही में साड़ी को लेकर अपने प्यार को सोशल मीडिया पर जाहिर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर ने एक रील के माध्यम से बताया कि उन्हें साड़ी पहनना कितना ज्यादा पसंद है.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी मां की पुरानी साड़ी को पहनकर कई फोटोज को पोस्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर ने इस पुरानी सिल्क साड़ी को एक मॉडर्न लुक दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर ने इस साड़ी के ऊपर कोर्सेज को स्टाइल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर इस इंडियन और मॉडर्न टच आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर ने इस मॉडर्न आउटफिट पर ग्रीन कलर के लॉन्ग इयरिंग्स को कैरी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वेडिंग पार्टी में पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस Hania Aamir की तरह चिकनकारी साड़ी, लूट लेंगी महफिल
अगली वेब स्टोरी देखें.