रणवीर-दीपिका की बेटी के बर्थ डेट का रणबीर कपूर से 'सॉलिड' कनेक्शन
Kavita
| Sep 09, 2024
बॉलीवुड के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पैरेंट्स बन गए हैं।
दीपिका और रणवीर ने नन्ही परी का अपनी लाइफ में वेलकम किया है।
दीपिका और रणवीर को फैंस भर-भरकर शुभकामनाएं दे रहे हैं।
इन सबके बीच, कुछ फैंस ने दीपिका की बेटी का कलेक्शन रणबीर कपूर से निकाल लिया है।
बता दें कि दीपिका रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड है और इस वजह से ये कलेक्शन लोगों को हैरान कर रहा है।
दरअसल, लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि दीपिका ने अपनी बेटी को 8 सितंबर को जन्म दिया है।
रणवीर के फैंस ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक्टर का लक्की नंबर आठ है।
फैंस रणवीर और दीपिका की बेटी का ये कनेक्शन देखकर काफी ज्यादा हैरान हैं।
बता दें कि अब फैंस दीपिका और रणवीर की बेटी की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं।
