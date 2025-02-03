पेंटर बन इस एक्ट्रेस ने विदेश में कमाया नाम, 1 पेंटिंग...
Sadhna Mishra
| Feb 03, 2025
अपने समय की जानी-मानी एक्ट्रेस दीप्ति नवल 3 फरवरी 2025 को 73 साल की हो गईं.
दीप्ति नवल ने न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में अपना जलवा बिखेरा था बल्कि उन्हें आर्ट की गलियों में जाना जाता था.
एक्ट्रेस अपने समय की बेहतरीन अदाकारा होने के साथ एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं.
उनकी पेटिंग्स की विदेशों में एग्जीबिशन्स लगा करती थी, लेकिन एक पेटिंग पर विवाद हो गया था.
दीप्ति का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था, लेकिन उनका बचपन न्यूयार्क की गलियों में बीता है.
एक्ट्रेस को चित्रकारी और फोटोग्राफी का बहुत शौक था, वह एक्टिंग की दुनिया में तो किस्मत से आ गई.
उनकी पेटिंग्स का एग्जीबिशन न्यूयॉर्क, लंदन और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लग चुका है.
भारत की मशहूर जहांगीर आर्ट गैलरी में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी है.
हालांकि दीप्ति की एक पेटिंग पर अच्छा-खासा विवाद भी रहा है.
दरअसल, एक्ट्रेस ने एक प्रेग्नेंट नन की पेटिंग बनाई थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था.
एक्ट्रेस को एक्टिंग के अलावा इंस्ट्रूमेंट बजाने, फोटोग्राफी करने और लिखने का भी शौक है.
