Disha Patani की ग्लैम सेल्फी ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, लगाया हॉटनेस का ऐसा तड़का, फैंस...
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 09, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी हमेशा अपनी फिल्मों से ज्यादा फिटनेस, फैशन और बोल्ड लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, और वह अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं.
इस बार भी दिशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह टू-पीस आउटफिट में नजर आ रही हैं.
दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने परफेक्ट फिगर को फ्लॉन्ट किया, लेकिन चेहरा छिपा लिया.
फैंस इसे देखकर एक्साइटेड हो गए हैं और कमेंट सेक्शन में उनकी भर-भर के तारीफें कर रहे हैं.
दिशा पाटनी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. वह अकसर किसी न किसी एक्सॉटिक लोकेशन पर वेकेशन एंजॉय करती नजर आती हैं.
उनकी ट्रिप्स की तस्वीरें न सिर्फ फैंस को पसंद आती हैं, बल्कि कई फीमेल फॉलोअर्स उनके लुक्स को रीक्रिएट करने की भी कोशिश करती हैं.
पिछले कुछ समय से दिशा अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं. टाइगर श्रॉफ के साथ उनके ब्रेकअप की खबरों ने काफी चर्चा बटोरी थी.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपने स्टाइलिश, फिटनेस और वेकेशन लुक्स से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती हैं.
इंस्टाग्राम पर उनके 61.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उनके हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
दिशा की ये नई तस्वीरें भी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं, और फैंस उनके स्टनिंग लुक्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
