बोल्डनेस में उर्फी जावेद से भी आगे निकलीं Disha Patani, फोटो ने फैंस की बढ़ा दी धड़कनें

Masummba Chaurasia | Jan 19, 2025

बॉलीवुड की स्टाइलिश डीवा दिशा पटानी ने हाल ही में अपने बोल्ड लुक से फैंस को चौंका दिया है.

दिशा ने सिल्वर सीक्वेंस ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

इन तस्वीरों में दिशा का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है.

दिशा ने इस लुक को सिल्वर डीपनेक टॉप और शॉर्ट सीक्वेंस स्कर्ट के साथ कैरी किया है, जो हॉट वाइब दे रहा है.

इसी के साथ कानों में बड़ेृ इयररिंग्स और मैसी ओपन हेयर रखे हैं, जो उनके लुक को और भी ज्यादा सेंसेशनल बना रहा है.

तस्वीरों में दिशा ने बोल्ड और हॉट आउटफिट चुना है, जिसमें उन्होंने कर्व फिगर के साथ टोन लेग को फ्लॉन्ट किया है.

दिशा की पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं, कई यूजर्स ने लिखा, 'हॉटनेस ओवरलोड'.

जबकि कुछ यूजर्स ने लिखा, 'दिशा हॉटनेस का सबसे अच्छा उदाहरण हैं'

एक यूजर ने लिखा, 'शानदार प्रदर्शन', तो कई यूजर्स ने , हार्ट इमोजी शेयर कर लुटाया प्यार.

