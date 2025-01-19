बोल्डनेस में उर्फी जावेद से भी आगे निकलीं Disha Patani, फोटो ने फैंस की बढ़ा दी धड़कनें
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 19, 2025
बॉलीवुड की स्टाइलिश डीवा दिशा पटानी ने हाल ही में अपने बोल्ड लुक से फैंस को चौंका दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा ने सिल्वर सीक्वेंस ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में दिशा का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा ने इस लुक को सिल्वर डीपनेक टॉप और शॉर्ट सीक्वेंस स्कर्ट के साथ कैरी किया है, जो हॉट वाइब दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी के साथ कानों में बड़ेृ इयररिंग्स और मैसी ओपन हेयर रखे हैं, जो उनके लुक को और भी ज्यादा सेंसेशनल बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में दिशा ने बोल्ड और हॉट आउटफिट चुना है, जिसमें उन्होंने कर्व फिगर के साथ टोन लेग को फ्लॉन्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा की पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं, कई यूजर्स ने लिखा, 'हॉटनेस ओवरलोड'.
Source:
Bollywoodlife.com
जबकि कुछ यूजर्स ने लिखा, 'दिशा हॉटनेस का सबसे अच्छा उदाहरण हैं'
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा, 'शानदार प्रदर्शन', तो कई यूजर्स ने , हार्ट इमोजी शेयर कर लुटाया प्यार.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दर्शन रावल ने बेस्ट फ्रेंड से रचाई शादी, मंडप में दुल्हन संग हो गए रोमांटिक
अगली वेब स्टोरी देखें.