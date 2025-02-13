कौन है ये एक्ट्रेस जिसके पिता हिंदू, मां हैं मुस्लिम, अपने धर्म पर कही ऐसी बात कि...
Masummba ChaurasiaSource:
Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने हाल ही में अपने धर्म और विश्वास को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे कुछ लोग पसंद नहीं कर सकते हैं. एक इंटरव्यू के दौरान फातिमा ने खुलकर कहा, कि वह नास्तिक हैं, और भगवान में विश्वास नहीं रखतीं.
Source:
Bollywoodlife.com
फातिमा सना शेख ने अपने पारिवार का जिक्र करते हुए, कहा कि उनके पिता ब्राह्मण हैं, और मां मुस्लिम, लेकिन वह और उनके भाई किसी भी धर्म को नहीं मानते. उन्होंने कहा, "मैं कर्म में विश्वास रखती हूं, लेकिन धर्म में नहीं."
Source:
Bollywoodlife.com
बचपन की यादों को साझा करते हुए, फातिमा ने कहा, "जब मैं बड़ी हो रही थी, तब लोग एक-दूसरे की जाति, धर्म या वर्ग के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते थे. लेकिन अब यह हर जगह इंपॉर्टेंट हो गया है."
Source:
Bollywoodlife.com
अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए फातिमा ने कहा कि धर्म के नाम पर अच्छाई भी होती है, लेकिन बहुत कुछ गलत भी होता है. उन्होंने कहा, "धर्म के नाम पर देश जुड़ते भी हैं, और टूटते भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने आगे कहा, ''पूरी दुनिया के लिए यह एक पावरफुल टूल बन गया है. लेकिन मेरा सवाल है कि धर्म है तो कहां है?"
Source:
Bollywoodlife.com
फातिमा ने आगे कहा कि वह किसी चीज में अंधविश्वास नहीं करतीं और हमेशा अपने विचारों को खुलकर रखने में विश्वास रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, उनके इन बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान भी होंगे. इसके अलावा, उनके पास एक वेब सीरीज भी है, जिसे लेकर वह बिजी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फातिमा सना शेख का यह बयान उनके निजी विचारों को दर्शाता है, लेकिन इससे सोशल मीडिया पर विवाद भी हो सकता है. एक्ट्रेस हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं, और यह बयान भी उसी का एक उदाहरण है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Chhava ने रिलीज से 1 दिन पहले एडवांस बुकिंग में गाढ़े झंडे, अब तक की इतनी कमाई