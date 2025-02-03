हुमा कुरैशी ने खोला दिल का राज, बताया क्यों पसंद हैं 'बिगड़ैल लड़कियां', महिलाओं की आजादी पर कही ये बात
Masummba Chaurasia
Bollywoodlife.com | Feb 03, 2025
हुमा कुरैशी ने अपनी पहली बुक लॉन्च की है, जिसके बारे में एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उन्हें बदतमीज और बिगड़ैल लड़कियों का कॉन्सेप्ट पसंद है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अब राइटर भी बन गई हैं. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'जॉली एलएलबी 2' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकीं हुमा ने 'जेबा: द एक्सीडेंटल सुपरहीरो' नाम की नॉवल लिखी है.
एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उन्हें बदतमीज और बिगड़ैल लड़कियों का कॉन्सेप्ट पसंद है, और कैसे उन्होंने अपनी बुक की मुख्य किरदार में भी इस चीज को दिखाया है.
हुमा कुरैशी ने अपनी बुक की लीड रोल के बारे में बताते हुए, कहा कि वह बिलकुल भी अच्छी सलीकेदार या किसी को भी पसंद आ जाने वाली लड़की नहीं हैं.
बल्कि उन्होंने खुद को एक बदतमीज लड़की के तौर पर बताया. हकीकत के साथ किरदार को जोड़ते हुए कहा, "मुझे 'बिगड़ैल लड़कियों' का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है.
एक्ट्रेस ने कहा, ''मैं औरतों को हमेशा यह बात बताए जाने की बात से थक चुकी हूं, कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए.''
हुमा कुरैशी ने कहा, "मैं बदतमीजी भरे बर्ताव को लेकर बिलकुल सहज हूं.", अपनी बुक में रोल को गढ़े जाने के बारे में उन्होंने कहा, "जब भी हम अपने असल व्यक्तित्व को जाहिर करना चाहते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं.
''मुझे लगता है, कि अगर कोई हमारे छोटे से दिमागों में क्या चल रहा है, उसे सुन पाए, तो वो वाकई शॉक्ड रह जाएंगे, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत मजा भी आएगा.''
उन्होंने कहा कि मैं बस अपनी किताब में इसी विचार को लाना चाहती थी. हुमा ने आगे कहा कि सतही तौर पर वो आपको ऐसी लगेगी जिसे आप बिलकुल नहीं जानते, लेकिन असल में वो हम सबकी ही तरह है.
बातचीत के दौरान हुमा कुरैशी ने यह भी कहा कि असल में हमें आजादी उस दिन मिलेगी, जिस दिन महिलाओं और उनके चुनावों को बिना किसी Sexism के एक्सेप्ट किया जाएगा.
