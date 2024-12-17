Bollywood की इस दीवा के बेटे ने अपने लुक्स से दी सभी Starkids को मात, जल्द करेंगे डेब्यू
बॉलीवुड की दीवा जया प्रदा अपने टाइम की फेमस एक्ट्रेस में से एक थीं.
जया प्रदा ने अपने समय में बड़े- बड़े सुपरस्टार एक्टर्स के साथ काम किया है.
जया प्रदा हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगी हैं.
इन दिनों जया प्रदा न्यू यॉर्क में अपने बेटे सम्राट के साथ हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं.
जया प्रदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर न्यू यॉर्क ट्रिप की फोटोज को शेयर किया है.
जया प्रदा इन फोटोज में अपने बेटे सम्राट के साथ सेल्फी के लिए पोज देते हुए नजर आ रही हैं.
जया प्रदा ने अपनी और बेटे सम्राट की तस्वीर के नीचे एक कैप्शन भी लिखा है.
जया प्रदा ने कैप्शन में लिखा, 'अपने बेटे सम्राट के साथ न्यू यॉर्क में अच्छा समय.'
इन फोटोज में जया प्रदा के बेटे सम्राट बहुत हैंडसम लग रहे हैं. वो अपने लुक्स से किसी भी स्टारकिड को फेल कर सकते हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सम्राट जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं.
