बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने 'महाभारत' में बड़े रोल समेत ठुकराईं ये 4 बड़ी फिल्में
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 14, 2024
बॉलीवुड में ऐसी कई हीरोइन हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी तरह से बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी थीं. उन्होंने 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीता था.
Source:
Bollywoodlife.com
मिस इंडिया का खिताब जीतने के 2 साल बाद ही जूही चावला ने फिल्म 'सल्तनत' से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर जूही चावला को फिल्म 'कयामत से कयामत' में सफलता हासिल हुई थी. इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कयामत से कयामत' हिट होते ही जूही चावला को इंडस्ट्री में कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने लग गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही चावला को बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में द्रौपदी का रोल ऑफर भी हुआ था मगर उन्होंने फिल्म के लिए इस ऑफर को ठुकरा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं जूही चावला ने 4 बड़ी फिल्मों को भी ठुकरा दिया था. उन फिल्मों ने करिश्मा कपूर को रातों रात स्टार बना दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही चावला ने 'राजा हिन्दुस्तानी', 'दिल तो पागल है', 'राजा बाबू' और 'बीवी नंबर 1' जैसी बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही चावला अगर इन फिल्मों को रिजेक्ट ना करती तो बॉलीवुड में आज उनका स्टारडम कुछ अलग ही होता.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फिल्मों को रिजेक्ट करने के बावजूद भी जूही चावला ऐश्वर्या राय बच्चन को पीछे छोड़कर हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर एक्ट्रेस बन गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दर्दनाक है इस एक्ट्रेस की गोद ली हुई लड़कियों की कहानी, 21 साल की उम्र में बन गई थीं मां
अगली वेब स्टोरी देखें.