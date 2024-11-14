बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के पास है 60 किलो से ज्यादा सोना, हैं सिर्फ 12वीं पास

बॉलीवुड के स्टार्स को महंगी और लग्जरी चीजों का खूब शौक है.

फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मों के साथ- साथ अपने बेबाक अंदाज से भी पहचानी जाती हैं.

कंगना रनौत अब राजनीती का हिस्सा बन गई हैं और वो देश की मौजूदा सरकार में एक बड़ी नेता हैं.

मगर क्या आपको पता है कि कंगना रनौत करोड़ों रुपए की संपति की मालकिन भी हैं?

कंगना रनौत को महंगे कपड़ों के साथ गोल्ड की ज्वैलरी का भी बहुत शौक है.

कंगना रनौत के पास लगभग 6 किलो सोने के गहने हैं. उनके इन गहनों की कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा है.

यही नहीं कंगना रनौत के पास 60 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख की है.

कंगना रनौत को सोने की ज्वैलरी के साथ -साथ चांदी के बरतन का भी बहुत शौक है.

एक्ट्रेस कंगना रनौत के पास 3 करोड़ रुपए तक के हीरे के गहने भी हैं.

वहीं कंगना रनौत ने कुछ समय पहले ही इस बात का खुलासा भी किया था कि वो सिर्फ 12वीं पास हैं. उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने पूरी नहीं की है.

