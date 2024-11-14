बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के पास है 60 किलो से ज्यादा सोना, हैं सिर्फ 12वीं पास

वहीं कंगना रनौत ने कुछ समय पहले ही इस बात का खुलासा भी किया था कि वो सिर्फ 12वीं पास हैं. उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने पूरी नहीं की है. Source: Bollywoodlife.com