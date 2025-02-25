भाई आदर जैन की शादी में ऐसा था करिश्मा का लुक, शाइनी साड़ी में लूट ली पूरी महफिल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 25, 2025

बॉलीवुड के फेमस कपूर परिवार में हाल ही में शादी की खुशियां देखने को मिलीं. करिश्मा कपूर और करीना कपूर के कजिन आदर जैन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आलेखा आडवाणी संग सात फेरे लिए.

Source: Bollywoodlife.com

यह शादी पूरे कपूर परिवार के लिए खास रही, जहां सभी ने जमकर जश्न मनाया. अपने छोटे भाई आदर जैन की शादी में करिश्मा कपूर का अंदाज सबसे अलग और अट्रैक्टिव नजर आया.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे शादी को एंजॉय करती और डांस करती दिख रही हैं. करिश्मा का स्टाइल और ग्रेस एक बार फिर फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहा.

Source: Bollywoodlife.com

शादी में करिश्मा कपूर लाइट गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने इस साड़ी के साथ मैचिंग चोकर पहना और अपने लुक को एक क्लच बैग के साथ कंप्लीट किया.

Source: Bollywoodlife.com

करिश्मा का यह रॉयल लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

करिश्मा कपूर ने शादी की तस्वीरों में भाई आदर जैन और उनकी पत्नी आलेखा आडवाणी के साथ कैंडिड पोज देते हुए भी तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं, और यह इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. कपूर परिवार की इस शादी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी खास चर्चा बटोरी.

Source: Bollywoodlife.com

आपको बता दें, आदर जैन करिश्मा और करीना की बुआ रीमा जैन के बेटे हैं. जिनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें परिवार की खुशी साफ दिख रही है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नैन मटक्का करते करते रॉकी जयसवाल को किस कर बैठीं हिना खान, थम गईं...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.