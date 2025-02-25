भाई आदर जैन की शादी में ऐसा था करिश्मा का लुक, शाइनी साड़ी में लूट ली पूरी महफिल
बॉलीवुड के फेमस कपूर परिवार में हाल ही में शादी की खुशियां देखने को मिलीं. करिश्मा कपूर और करीना कपूर के कजिन आदर जैन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आलेखा आडवाणी संग सात फेरे लिए.
यह शादी पूरे कपूर परिवार के लिए खास रही, जहां सभी ने जमकर जश्न मनाया. अपने छोटे भाई आदर जैन की शादी में करिश्मा कपूर का अंदाज सबसे अलग और अट्रैक्टिव नजर आया.
उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे शादी को एंजॉय करती और डांस करती दिख रही हैं. करिश्मा का स्टाइल और ग्रेस एक बार फिर फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहा.
शादी में करिश्मा कपूर लाइट गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने इस साड़ी के साथ मैचिंग चोकर पहना और अपने लुक को एक क्लच बैग के साथ कंप्लीट किया.
करिश्मा का यह रॉयल लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
करिश्मा कपूर ने शादी की तस्वीरों में भाई आदर जैन और उनकी पत्नी आलेखा आडवाणी के साथ कैंडिड पोज देते हुए भी तस्वीरें शेयर की हैं.
इन फोटोज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं, और यह इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. कपूर परिवार की इस शादी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी खास चर्चा बटोरी.
आपको बता दें, आदर जैन करिश्मा और करीना की बुआ रीमा जैन के बेटे हैं. जिनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें परिवार की खुशी साफ दिख रही है.
