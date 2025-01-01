Rajinikanth की इस फिल्म का हिस्सा बनकर पछताई थीं ये एक्ट्रेस, बोलीं 'जैसा मैंने सोचा था वैसा..'
Bollywood Staff
| Jan 01, 2025
साउथ इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म में रजनीकांत का नाम जुड़ते ही वो सुपरहिट हो जाती है.
रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करना हर एक्टर का सपना होता है.
लेकिन यह एक्ट्रेस उनकी फिल्म का हिस्सा बनकर निराश हो गई थीं.
हम इस रिपोर्ट में साउथ एक्ट्रेस खुशबू सुंदर की बात कर रहे हैं.
खुशबू सुंदर ने रजनीकांत के साथ फिल्म 'अन्नात्थे' में काम किया था.
लेकिन खुशबू ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि शुरुआत में उनके किरदार की भूमिका कुछ और ही बताई गई थी.
खुशबू ने बताया कि 'मैंने रजनीकांत सर के साथ एक फिल्म की थी. उसमें मेरा किरदार वैसा नहीं निकला जैसा मुझे बताया गया था.'
खुशबू सुंदर ने खुलासा किया कि 'शुरुआत में बताया गया था कि फिल्म में मैं और मीना सिर्फ दो हीरोइन होंगी.'
खुशबू ने कहा, 'मैंने इस शर्त पर यह फिल्म साइन की थी कि इसमें कोई और एक्टर नहीं होगा और सिर्फ हम दोनों ही होंगे.'
खुशबू ने बताया कि 'मगर जैसे ही फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती गई इसमें रजनीकांत सर की प्रेमिका नयनतारा बन गई थीं.'
खुशबू ने बताया कि 'फिर मुझे लगा कि मैं एक कैरीकेचर कैरेक्टर बन गईं हूं और डबिंग के दौरान मुझे फिल्म देखकर निराश हुई.'
