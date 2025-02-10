रेड कलर की फ्लेयर ड्रेस में 51 साल की ये हसीना लग रहीं बेबी डॉल, दिखाईं ऐसी अदाएं की फैंस के उड़े होश

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एचटी सिटी शोस्टॉपर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव शूट की फोटोज शेयर की.

Source: Bollywoodlife.com

इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, ''आराम को प्राथमिकता देते हुए स्टाइल स्टेटमेंट बनाने में विश्वास हैं, मुझे आरामदायक महसूस करते हुए अच्छा दिखने का विचार पसंद है.''

Source: Bollywoodlife.com

इस शूट में मलाइका ने अमित जीटी के डार्क क्रैनबेरी कलर के फिश कट गाउन को कैरी किया हुआ है, जिसमें उनका ग्लैम और हॉट लुक नजर आ रहा हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने लुक को काकुन फाइन ज्वेलरी के विक्टोरियन स्टाइल इयररिंग्स और स्लीक ब्लैक स्टिलेट्टो हील्स के साथ कम्प्लीट किया हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

इस दौरान मलाइका ने कहा, ''फैशन खुद को व्यक्त करने और अपने मूड को तय करने का एक शानदार तरीका है.''

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने आगे कहा, ''जब आप अच्छे दिखते हैं, तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और यह कॉन्फिडेंस आपके खुद को पेश करने के तरीके में दिखता है.''

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज में देखा जा सकता है, कि मलाइका एक से बढ़तक एक किलिंग पोज दे रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जहां एक फोटो में वो अपने बालों को संवारते हुए नजर आ रहीं हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में मलाइका कैमरे की ओर पीठ करके पोज देती दिख रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका ने गाउन के साथ क्लासिक ब्लैक ओपन टो हील्स पहनी हुई है, इसी के साथ लाइट मेकअप और बालों को सॉफ्ट वेव्स से स्टाइल किया है.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहीं हैं, जिसपर फैंस भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: श्वेता तिवारी के एक घंटे की कमाई जानकर लगेगा 440 वॉल्ट का झटका

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.