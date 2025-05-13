42 की उम्र में मिनी स्कर्ट में छाईं ये हसीना, दिलकश अदाएं देख फैंस बोले- 'आप इतनी हॉट...'

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 13, 2025

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा लगातार अपनी हॉट फोटोज और वीडियोज को लेकर सुर्खियों में बनीं हुई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अब मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर अपना बोल्ड और स्टनिंग लुक वाला वीडियो शेयर किया.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने अब व्हाइट फ्लोरल प्रिंट मिनी स्कर्ट और टॉप में कैमरे के सामने जबरदस्त पोज दिए है.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा ने हिमेश रेशमिया के फेमस सॉन्ग 'आपकी कशिश' पर शानदार परफॉर्मेंस भी दी.

Source: Bollywoodlife.com

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'इस गाने से प्यार हो गया है.'

Source: Bollywoodlife.com

42 साल की उम्र में भी मोनालिसा की ग्लैमरस अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इंस्टाग्राम पर उनका स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 150 करोड़ का आंकड़ा छूने में छूटे Raid 2 के पसीने, 12वें दिन किया इतना कलेक्शन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.