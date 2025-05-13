42 की उम्र में मिनी स्कर्ट में छाईं ये हसीना, दिलकश अदाएं देख फैंस बोले- 'आप इतनी हॉट...'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 13, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा लगातार अपनी हॉट फोटोज और वीडियोज को लेकर सुर्खियों में बनीं हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर अपना बोल्ड और स्टनिंग लुक वाला वीडियो शेयर किया.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अब व्हाइट फ्लोरल प्रिंट मिनी स्कर्ट और टॉप में कैमरे के सामने जबरदस्त पोज दिए है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने हिमेश रेशमिया के फेमस सॉन्ग 'आपकी कशिश' पर शानदार परफॉर्मेंस भी दी.
Source:
Bollywoodlife.com
वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'इस गाने से प्यार हो गया है.'
Source:
Bollywoodlife.com
42 साल की उम्र में भी मोनालिसा की ग्लैमरस अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इंस्टाग्राम पर उनका स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
