साउथ की इस 'दीवा' ने प्यार के लिए किया था Compromise, बना ली थी फिल्मों से दूरी
| Dec 13, 2024
एक्ट्रेस नयनतारा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में लेडी सुपरस्टार कहा जाता है.
नयनतारा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और फिल्ममेकर विग्नेश शिवन से शादी की है.
नयनतारा और विग्नेश शिवन जुड़वां बच्चों के माता-पिता हैं.
लेकिन नयनतारा ने कुछ साल पहले अपने फिल्मी करियर में एक बड़ा ब्रेक लेकर सभी को चौंका दिया था.
नयनतारा ने अपना सफल करियर छोड़कर साल 2011 में फिल्मों से दूरी कर ली थी.
नयनतारा ने फिल्म इंडस्ट्री को लाइफ में प्यार पाने के लिए छोड़ दिया था.
नयनतारा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके लिए वो समय बहुत मुश्किल भरा था.
नयनतारा ने बताया कि मैंने उस समय अपने प्यार को पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया था. मैं उस समय कमजोर थी.
नयनतारा ने कहा मुझे उस समय यह लगने लगा था कि अगर मुझे अपनी लाइफ में प्यार चाहिए तो मुझे यह करना पड़ेगा.
नयनतारा ने निराशा जताते हुए कहा, उस समय प्यार के मामले में मेरी यही समझ थी.
